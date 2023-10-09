بينهم ضباط شرطة.. المؤبد للمتهم بإطلاق النيران على 17 شخصا

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم بإطلاق النيران صوب 17 شخصا بينهم اثنين ضباط شرطة، بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه ، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة

وتعود أحداث القضية إلى 10 يناير 2023 باتهام المدعو: "م.ص.ا" يبلغ من العمر 61 عامًا، ويعمل تاجر قطع غيار سيارات وصاحب مقهى، باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد 13 شخصا بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى بدني ومعنوي بهم والشروع في قتل 4 آخرين بينهم 2 ضباط شرطة، مستخدما "بندقية آلية" وذخيرة وتوجه صوب المجني عليه: عادل رمزي عبد اللطيف، اثر خلافات سابقة بينهما، وما أن اكتشف عدم تواجده أطلق وابل من الأعيرة النارية في الهواء فأصاب اثنين، وبانتقال رجال الشرطة إلى المنطقة أطلق المتهم عدة طلقات نارية من السلاح الناري بحوزته صوب اثنين من ضباط الشرطة قاصدا إزهاق روحهما إلا أنهما لم يصابا.وثبت من معاينة النيابة العامة وشهادة 14 شاهدًا وما وثقته كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود، وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه 20 ألف جنيه عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5سنوات، وبمصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.