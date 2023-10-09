محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات مواجهة الأزمات والسيول

محافظ جنوب سيناء يناقش خلال مؤتمر الاسبوعي استعدادات المحافظة لمواجهة الأزمات والسيول تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الأسبوعي، اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ الذي يعقد بغرض متابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة بحضور المختصين، والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة وإجراء الاتصالات بالوزراء ورؤساء الجهات والشركات المعنية بالتنفيذ.

بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الشركات والجهات المشرفة والمنفذة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ استعدادات المحافظة لمجابهة الأزمات والسيول تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واطمأن المحافظ على مدى جاهزية الشبكة الوطنية لإدارة الازمات، وكفاءة العاملين بها والربط والتنسيق بينهم وربطها مع الغرفة المركزية لإدارة أزمات الدولة ووجود غرفة إدارة أزمات متحركة سيارة ترافق المحافظ أثناء تفقده اللازمة لنقل الصورة كاملة طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، والتأكيد على الكفاءة الفنية للمعدات والآلات والأجهزة والسيارات والعناصر الفنية بشركات المياه محطات المعالجة والصرف الصحي والكهرباء والغاز، ومديريات الإسكان والزراعة والصحة ومدى جاهزية تلك الجهات.

وشدد على ضرورة الاستعداد ورفع كفاءة جميع إمكانيات المحافظة تحسبًا لأي حدث طارئ.

كما حرص المحافظ خلال المؤتمر على الوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمسجد الصديق بنويبع وجاهزيته للافتتاح يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ضمن الاحتفال بالذكرى 50 لانتصارات أكتوبر.

كما تم عرض موقف استكمال أعمال الزراعات والخزانات بالطريق الدائري بشرم الشيخ.

وفي ختام المؤتمر أشار المحافظ لحصوله على جائزة وشعار منتدى المرونة العالمى خلال انعقاده بإمارة دبى في الفترة من5 إلى 7 أكتوبر الجاري والتي حصل عليها تقديرًا لجهوده البارزة في مجال المرونة ومجهوداته في الحد من مخاطر الحوادث والكوارث.

وذلك على هامش مشاركته في حفل تكريم ومأدبة العشاء والتي أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى، والذي نظمته شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي، وذلك بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثًا من جميع أنحاء العالم.

FB_IMG_1696863079374

FB_IMG_1696863074803

FB_IMG_1696863071646

FB_IMG_1696863064790

FB_IMG_1696863062549

FB_IMG_1696863060213