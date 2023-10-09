المشدد 6 سنوات لطالب يتاجر في الحشيش

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه يتعاطى وإحراز المخدرات، بدائرة مركز أخميم.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجارى 2023، بدائرة مركز أخميم، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( م . ف 26 عاما ) طالب، تهمة إحراز جوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

معاقبة شخص متهم بتزوير محرر رسمى

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص متهم بتزوير محرر رسمى، بدائرة قسم الكوثر، بالسجن 10 سنوات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، بدائرة قسم الكوثر، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( أ . ح 47 عاما ) عامل، تهمة تزوير محرر رسمى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.