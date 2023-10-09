العلامات التحذيرية يتم الخلط بينها وبين أعراض مرض السكري

يقول أحد الأطباء إن الآلاف من الأشخاص يخطئون في فهم العلامات التحذيرية لمرض السكري على أنها حالات جلدية غير ضارة، وغالبًا ما يسمى مرض السكري بالقاتل الصامت لأن الأعراض التي يسببها لا تجعلك بالضرورة تشعر بالسوء، مما يجعل من الصعب التعرف على المرض.

في حين أن مشاكل الجلد اليومية مثل الحكة، أو الجروح يمكن أن تكون ناجمة عن خدش بسيط، أو ضمادة، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا علامات تحذيرية لمرض السكري، ومن المحتمل أن يكون سبب حكة الجلد هو الجفاف، وأن الشعور بالوخز يرجع إلى جلوسك في وضع غريب، والجرح الذي لا يلتئم يكون بسبب تغطيته بضمادة لفترة طويلة، ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال.

شاركت أنتونينا جوريفا، أخصائية الغدد الصماء خصيصًا لـ MedicForum، كيفية التعرف على هذه العلامات الأقل شهرة لسكر الدم.

من المحتمل أن يكون سبب حكة الجلد هو الجفاف، وأن الشعور بالوخز يرجع إلى جلوسك في وضع غريب، والجرح الذي لا يلتئم يكون بسبب تغطيته بضمادة لفترة طويلة، ومع ذلك، قد لا يكون هذا هو الحال.

شارك أحد الأطباء كيفية التعرف على هذه العلامات الأقل شهرة لسكر الدم.

الجلد الجاف والحكة:

يؤثر ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن على الدورة الدموية عن طريق إتلاف بطانة الأوعية الدموية الصغيرة، مما يجعل الدورة الدموية صعبة.

ضعف الدورة الدموية يمكن أن يسبب جفاف وحكة في الجلد، وقد يكون مرض السكري هو السبب.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت الدكتور نارايانان بالتنبه للأحاسيس غير الطبيعية مثل الحكة التي يصعب اكتشافها ولا تزول، لأنها قد تكون بسبب تلف الأعصاب بسبب مرض السكري المزمن.

وخز أو تنميل في الذراعين أو الساقين أو القدمين:

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية والتغيرات في كيفية تلقي الخلايا للأكسجين والمواد المغذية إلى تلف الأعصاب.

وهذا يمنع الدماغ من إرسال واستقبال الإشارات من وإلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما يسبب الخدر أو الإحساس بالوخز.

ومن المثير للقلق أن التشخيص المبكر للمشكلة "مهم للغاية" لأنه بمجرد تلف الأعصاب، فإنها لا تستطيع إصلاح نفسها، كما حذر أحد الأطباء.

الجروح التي لا تلتئم:

يمكن أن تؤدي الأوعية الدموية التالفة أيضًا إلى شفاء الجروح ببطء وزيادة خطر الإصابة بالعدوى.

وفي حين أن الجروح غير الملتئمة تشكل مصدرًا للانزعاج، حذر الطبيب من أن تقرحات القدم هي "الأكثر إثارة للقلق".

القرحات غير الشافية هي السبب الرئيس لعمليات بتر الأطراف المرتبطة بالسكري.