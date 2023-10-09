السجن 7 سنوات لعامل وابنه في سوهاج.. تفاصيل

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ص.ت.ا" عامل ونجله "ع. ص. ت" طالب بالسجن 7 سنوات لاتهامه بضرب المجنى عليه "ح.ا.ي" حتى الموت بدائرة مركز أخميم.

ترجع تفاصيل القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا مفاده مقتل المجنى عليه بعد التعدى عليه بسنجه وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة ، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة بينهما وخلافات على لعب الاطفال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وفى سياق أخر قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص متهم بتزوير محرر رسمى، بدائرة قسم الكوثر، بالسجن 10 سنوات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، بدائرة قسم الكوثر، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( أ . ح 47 عاما ) عامل، تهمة تزوير محرر رسمى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.