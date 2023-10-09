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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على غزة (شاهد)

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفرض "حصارا شاملا" على قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب مع نشطاء حركة حماس.

 

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وقال جالانت في مقطع فيدو عرضته فضائية “العربية”، اليوم الإثنين، إنه : "لن تكون هناك كهرباء، ولا مواد غذائية، ولا وقود".

 

وقُتل ما لا يقل عن 700 شخص في جنوب إسرائيل منذ أن شنت حماس هجوما واسع النطاق على إسرائيل برا وبحرا وجوا في مطلع الأسبوع.

 

 

 

وأكد جيش الاحتلال، أن الاشتباكات ما زالت مستمرة مع عناصر مسلحة فلسطينية في مناطق متفرقة، مضيفًا أنه لا يوجد قتال في الشمال وأنهم مستعدون لأي سيناريو محتمل.

 

وفي وقت سابق من هذا اليوم الاثنين، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلًا جديدًا في قطاع غزة، وما زالت المدفعية التابعة للجيش تستهدف المناطق الشمالية للقطاع.

 

وتوسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عمليات القصف على قطاع غزة، حيث نفذ 120 غارة على مناطق في بيت حانون، وفقًا لتقارير قناة "القاهرة الإخبارية".

 

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا على ساحة السرايا وسط قطاع غزة، واستهدف مسجدًا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

 

حصيلة قتلى الاحتلال

قدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قتلاها بالحرب الدائرة الآن بـ700 إسرائيلى ما بين مدنيين وعسكريين، وأصيب أكثر من 2100 آخرين.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتما، مضيفا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.

 

وتوقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك عدد كبير من الإصابات الخطيرة، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات، لافتًا إن السابع من أكتوبر هو أسوا يوم فى تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن قُتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين بشىء واحد فى يوم واحد.

 

https://www.youtube.com/shorts/m4jZYZwhgVo?feature=share

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