ميد تقسيط تمول احتياجات 16 ألف عميل بإجمالي 180 مليون جنيه

نظمت شركة ميد بنك للتمويل الاستهلاكي (ميد تقسيط) مائدة مستديرة استعرضت فيها آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بحجم أعمال الشركة منذ تدشينها، والخدمات التي تقدمها لعملائها في مصر، بحضور سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط وهاني عبد الوهاب، المدير العام للقطاع التجاري لشركة ميد تقسيط.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميد تقسيط التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات التمويلية للعملاء بما يلبي طموحاتهم ويحقق متطلباتهم من الاحتياجات المتنوعة وبأعلى جودة، في إطار التوسع في قطاع التجزئة غير المصرفية واستهداف شرائح جديدة من العملاء، عن طريق زيادة عدد المنتجات والخدمات المقدمة للأفراد، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، طبقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.



قال سامح منتصر، رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط: أطلق ميدبنك شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، برأس مال مرخص به بقيمة 150 مليون جنيه ومصدر بقيمة 100 مليون جنيه مصري، ومدفوع بقيمة 100 مليون جنيه مصري، بعد دراسة دقيقة لسوق التمويل الاستهلاكي في مصر، مشيراً إلى أن ميد تقسيط تستهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الثقة والريادة، وجعل الرفاهية جزء لا يتجزأ من حياة عملائها".



أضاف: "نجحت ميد تقسيط منذ إطلاقها في 2022 في تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث ساهمت الشركة في تمويل احتياجات نحو 16000 عميل، بحجم تمويلات وصلت إلى نحو 180 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف زيادة حصتها في سوق التمويل الاستهلاكي إلى نحو 10-15% خلال 3 سنوات".



أوضح أن الشركة تقدم خدمة التقسيط من خلال تطبيق الهاتف المحمول، الذي ييسر خطوات التفعيل ومنح التمويل للعملاء، حيث يحصل العميل على التمويل لتقسيط السلع والخدمات مثل السلع المعمرة من بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية والآثاث وأخرى، لتحسين مستوى الاستثمار المالي للعملاء وتيسير حياتهم اليومية بطرق آمنة وسريعة وقليلة المخاطر، كما أنها توفر أفضل تجربة حلول غير مصرفية لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية المتطورة التي تمكن الشركة وعملائها من تحقيق النمو.



أشار إلى أن ميد تقسيط تقدم باقة من الخدمات التمويلية غير التقليدية، والتي تتضمن مجموعة من الحلول والبرامج المبتكرة، التي تسهم في زيادة الشمول المالي، تماشياً مع التطور التكنولوجي والرقمي، منوهاً إلى أن الخدمة تأتي في إطار المنافسة بقوة في سوق التمويل الاستهلاكي، لتصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال.



وعن الخدمات التي تقدمها ميد تقسيط، أوضح هاني عبد الوهاب، المدير العام للقطاع التجاري لشركة ميد تقسيط، إن الشركة حريصة على تقديم العديد من الحلول التمويلية المتنوعة التي تشمل المنتجات الاستهلاكية وخدمات أخرى مثل التشطيبات والتجهيزات المنزلية، من خلال أكبر قدر ممكن من المراكز التجارية والعلامات التجارية الكبرى التي تقدم باقات متنوعة وجديدة من العروض الحصرية غير المسبوقة التي تلبي كل احتياجات العملاء تحقق لهم أفضل تجربة لشراء احتياجاتهم.