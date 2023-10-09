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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اختيار سفير مصر بفرنسا رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية والبرنامج لليونسكو

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

قرر المجلس التنفيذي لليونسكو في افتتاح جلسته العامة اليوم بمقر المنظمة في باريس اختيار السفير علاء الدين يوسف سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والبرنامج التابعة للمجلس والتي تنعقد على هامش دورته الحالية.   

 

وسوف تضطلع اللجنة في دورتها الجارية بالنظر في عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بمجمل مبادرات وأنشطة منظمة اليونسكو في مختلف مجالات ولايتها الثقافية والعلمية والتعليمية والفنية إقليميًا وعالميًا، فضلاً عن النظر في المبادرات ومشروعات القرارات الوطنية التي قدمتها الدول الأعضاء خلال دورة المجلس التنفيذي لليونسكو الجارية.

 

وقد جاء اختيار السفير علاء يوسف رئيسا للجنة العلاقات الخارجية والبرنامج بقرار اتخذ بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو البالغ عددهم ٥٨ دولة، كما كان محل ترحيب واسع من وفود الدول الأعضاء، على نحو مثل إقرارًا جامعًا بمكانة مصر المتميزة في اليونسكو وبدورها التاريخي منذ إنشاء المنظمة، وشهادة بتحركها النشط داخل أجهزتها ولجانها.

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