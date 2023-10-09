جامعة أسيوط تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ احتفالية كبرى؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وندوة تثقيفية عن نصر أكتوبر بعنوان: " خمسون عاما على نصر أكتوبر .. استراتيجية العبور للمستقبل"، يحاضر فيها اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج مدير الشؤون المعنوية للقوات المسلحة السابق، وواحد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وحوار مفتوح مع الطلاب حول: أسرار ملحمة حرب أكتوبر، وذلك يوم الأربعاء ١١ من أكتوبر بقاعة أ.د. محمد رأفت بمركز المؤتمرات بالمبنى الإداري بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الاحتفالية) تأتي في إطار حرص الجامعة على تنمية الحس الوطني لدى طلابها، وتعريفهم بقيمة هذا النصر، ومعنى أن الجيش والشعب يد واحدة، كما يستطيعون تفسير المكانة التي تحتلها مصر في قلوب شعوب الأمة العربية، وقياداتها موضحاً أن نصر أكتوبر، في ذاكرة التاريخ، وسيظل معينًا ومنبعًا ومصدراً؛ لاستلهام الدروس والعبر، ويقدم نموذجاً تعليمياً وتربوياً مفيداً لشباب مصر؛ يتمثل في دور العلم والمعرفة في تفوق الدولة عسكريا، وكذلك ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف وأسس العمل الجماعي، وفرق العمل، وحسن القيادة؛ لتحقيق الغايات والأهداف والنجاح، مشيراَ إلى أن استحضار ذكرى الملاحم الوطنية، و الأحداث الفارقة في تاريخ الوطن يسهم بدوره في رفع وعي الأجيال الجديدة بها، و ترسيخ مشاعر الفخر و العزة، و تعريفهم بأهم التحديات التي تواجه وطنهم ،و بتاريخ مصر العظيم، و تضحيات رجالها، و أبنائها من القوات المسلحة .

حيث تتضمن الاحتفالية إقامة معرض انتصارات أكتوبر، وبانوراما شعرية يقدمها طلاب الجامعة، وكورال الجامعة ، وكورال الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرض الفنون التشكيلية، وعرض فيلم وثائقي عن انتصارات حرب أكتوبر، وتكريم لأسر الشهداء