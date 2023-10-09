مهرجان الموسيقى العربية 32|القائمة الكاملة لنجوم الحفلات مع نجوم للمرة الأولى

يتضمن البرنامج الغنائي لمهرجان الموسيقى العربية 32، 38 حفلا يحييها 120 فنانا منهم 90 مطربا ومطربة، منهم من يشاركون للمرة الأولى في فعالياته.

قائمة نجوم الغناء في الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية

جاءت قائمة النجوم حسب ترتيب الحفلات، كالآتي: أصالة

( سوريا ) ، محيي صلاح ، احمد الوزيري ، احمد محسن ، انغام مصطفي , نهي حافظ ، احمد ابراهيم ، ندي غالب، محمد الخولي ، امير الرفاعي , كريم زيدان ، ايمن مصطفي ، مي فاروق , ياسر سليمان , رحاب عمر ، خالد سليم ، أحمد حسن,تامر نجاح , حسام صقر , طه حسين , أمنية سمير , احمد العمري ، علي الحجار ، محمد متولي ،ايناس عز الدين , غادة آدم ، نهاد فتحي ، اسماء كمال ، بتول بني ( سوريا) , اسماعيل صادق ، احمد عفت ، فرح الموجي ، ايمان عبد الغني ، هاني شاكر ، عبير نعمة ، سعيد عثمان ، مصطفي النجدي ، اميرة احمد ، مؤمن خليل ، رحاب مطاوع ، داليا عبد الوهاب ، أحمد جمال , حنان عصام ، حمزة نمرة , آيات فاروق ، محمد حسن ، احمد عصام ، سامح منير , هند النحاس ، سارة زكي ، محمد الطوخي ، ابراهيم فاروق , مدحت صالح ، آية عبد الله ، منار سمير ، اجفان ، نداء شرارة ( الاردن ) , مروة ناجي ، احمد صبري ، اسلام رفعت ، رضوي سعيد ، مازن دراز ، تامر عبد النبي ، وعد البحري ( سوريا ) , يحيي عبد الحليم ، كنزي ، كارمن سليمان ، تامر عاشور ، ريم حمدي , ريم كمال ، احمد سعيد ، مي حسن ، حسام حسني ، السيد وهب الله ، الاء ايوب ، مصطفي سعد ، ياسر سعيد ، مروة حمدي , دعاء رجب , ايمان باقي ( سوريا ) ، ريهام عبد الحكيم ، وليد حيدر ، محمد طارق ,صابرين النجيلي ,اشرف وليد , سمية وجدي , أميمة طالب (تونس) , أحمد سعد , فؤاد زبادي ( المغرب )، انغام .

10 عازفين سوليست هم : عمر خيرت ( بيانو )، احمد محمد درويش البحر

( كمان)، محمد ظهير(كمان) , الطفل احمد ( الامارات ) ( بيانو ) ،ايهاب صبحي (كمان) ,ماجد سرور ( قانون)، مدثر ابو الوفا ( عود ) , تيريو يحيي مهدي (تشيللو) حازم شاهين(عود) سعيد كمال ( كمان).

كما تشارك 9 فرق هى : الموسيقي العربية للتراث، اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغاء العربى، الانشاد الديني ، القومية العربية للموسيقى، عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، ام كلثوم للموسيقى العربية ، الاوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية ، الفرقة السلطانية الاولي للموسيقي والفنون الشعبية ,كنوز اضافة الى عدد من المجموعات الموسيقية.

إلى جانب 20 قائد للفرق وهم هاني فرحات ، فاروق البابلي ، محب فؤاد ، محمد الموجي ، يحيي الموجي ، عمر فرحات ، حازم القصبجي ، هشام جبر ، سليم سحاب ، احمد عامر ، مصطفي حلمي ، احمد عويضة ، محمد عبد الستار , ناير ناجي ، ايهاب عبد الحميد ، صلاح غباشي ، امير عبد المجيد، محمود عثمان ، حسن شرارة , ماجد سرور.

كما يشارك في المؤلمر العلمي 61 شخصية منهم 46 باحث و 10 مقررين لإدارة الجلسات و 5 مبدعين لتجارب فنية .

ـ اما الباحثين هم عبد العزيز بن عبد الجليل (المغرب )، أحمد عبد الله دعوب (ليبيا) ، الدكتور محمد غوانمة (الاردن ) ، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق) ، الدكتور محمد أحمد جمال (البحرين) ، الدكتور فيصل خليفة العربيد (الكويت) ، ناصر محمد الناعبي (عمان ) ، ليلى خليل ( لبنان) ، الدكتور حبيب ظاهر العباس (مصر ) ، الدكتور معتصم عديلة (فلسطين) ، الدكتورة أحلام أكبر (الكويت ) ، الدكتور محمد واصف (الاردن) ، الدكتور محمد جاسم محمد حسن جمال (الكويت)، الدكتور خالد القلاف (الكويت) ، الدكتورة مها العربي (مصر ) ، الدكتور محمد سيف الدين علي التجاني (السودان) ، الدكتور أحمد عبد الحميد عبد الخالق (الكويت ) ، دكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) ، الدكتور نبيل عبد العزيز (المغرب) ، الدكتور نبيل الدراس (الاردن) ، الدكتور عماد الغدامسي (تونس )، الدكتورة ميليسا سكوت (امريكا )، الدكتور وسيم عبد المنصف (تونس) ،الاستاذ محسن عبد الملك (تونس)، الاستاذ فريد بن عمر ( تونس) ، الاستاذ كيرا واتس (امريكا )، الدكتور احمد الواصل (السعودية)، الدكتور ميشال شمالي (لبنان)، الدكتور اشرف عبدالرحمن (مصر)، الدكتور عبد المنعم بن حامد (ليبيا)، الاستاذة هبه محمد معين ترجمان (سوريا)، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، حاج محمد الحبيب (الجزائر ) ، الدكتور لواتي فاطمة (الجزائر )، الدكتور مروان فوزي (مصر)، الدكتور حلمي بنصير (تونس ) ، الدكتور هاني يونس سليم الخطيب (الاردن) ، الدكتور عصام الجودر (البحرين) ، الدكتور كمال يوسف (السودان) ، وجدى أبو ذياب (لبنان) ، الدكتور بديع الحاج (لبنان) ، الدكتور بلال الشيخ (مصر) ، طارق سالم العسكر (الكويت) ، رعد نائل الزبن (الأردن) ، الدكتور إيهاب صبرى (مصر) ، الدكتورة ثناء الحلوة (لبنان) ،



