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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفي وقوع حريق بمركز شباب الأندلس بالمرج

بوابة الوفد الإلكترونية

 تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ما أثير عن وجود حريق مركز شباب الأندلس بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.


 وصرح الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بأن الحريق بأحد المنازل السكنية الملاصقة لمركز الشباب، وليس بالمركز إطلاقًا، وهو ما نتج عنه ضرر طفيف جدًا بالمركز، وانتقلت على أثره قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.


 وتهيب وزارة الشباب والرياضة رواد التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تحري الدقة في الأخبار التابعة للوزارة ومنشآتها، مع نقل المعلومات من مصدرها الموثوقة من المكتب الإعلامي للوزارة والصفحات الرسمية.
 

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