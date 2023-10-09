الشباب والرياضة تنفي وقوع حريق بمركز شباب الأندلس بالمرج

تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ما أثير عن وجود حريق مركز شباب الأندلس بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.



وصرح الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، بأن الحريق بأحد المنازل السكنية الملاصقة لمركز الشباب، وليس بالمركز إطلاقًا، وهو ما نتج عنه ضرر طفيف جدًا بالمركز، وانتقلت على أثره قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.



وتهيب وزارة الشباب والرياضة رواد التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تحري الدقة في الأخبار التابعة للوزارة ومنشآتها، مع نقل المعلومات من مصدرها الموثوقة من المكتب الإعلامي للوزارة والصفحات الرسمية.

