"الصافي" تدعم مبادرة وزارة الصحة لإنهاء قوائم الانتظار

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالشكر للمهندس صافي وهبة رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافي، ومؤسسة صافي للتنمية والأعمال الخيرية، على دعمها لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار في إطار جهودهم الحثيثة لإنجاح المبادرات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمقر ديوان المحافظة في ختام جولته لتفقد المنشأت الصحية، ومتابعة سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتحرص مؤسسة صافي للتنمية والأعمال الخيرية على المشاركة في دعم كافة المبادرات الصحية، والتعليمية، والخدمية بشكل عام على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه المبادرات، مبادرة إنهاء قوائم الإنتظار التي تهدف إلى القضاء على قوائم الجراحات، واستهدفت 9 تخصصات طبية حرجة تشمل القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحات تغيير المفاصل، وزراعة الكلي، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

مجموعة الصافي تعد شريك ومساهم قوي في الاقتصاد المصري على مدار 38 عاما، حيث تعمل في عده مجالات، وقد عملت مجموعة الصافي على تقديم العديد من الخدمات في القطاعات المختلفة على مر السنوات، وسعت لتحقيق فرص استثمارية جديدة، وشراكات استراتيجية، لتحمل اليوم المسئولية برؤية قومية كمساهم رئيس في تنشيط وازدهار الاقتصاد المصري.