لاعب برايتون يعلق على مواجهة محمد صلاح

علق سولي مارش، لاعب الفريق الأول لنادي برايتون الإنجليزي، على المستوى الذي قدمه أمام محمد صلاح، جناح ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت مباراة برايتون أمام ليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، في المباراة التي شهدت تألق لصلاح، بعدما سجل هدفين خلال المباراة.

وأكد مارش أنه قدم مستوى مميزًا أمام أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، كما أنه يعد أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن في العالم.

لاعب برايتون يصف محمد صلاح

كشف مارش عن رأيه في مواجهة محمد صلاح في تصريحات نقلتها شبكة "SussexLive" البريطانية، حيث قال: "من المحتمل أن ظهوري في مركز الظهير الأيسر جاءت بعد عامين كاملين".

وأكمل مارش: "كان لدي حماس شدسد من أجل اللاعب في مركز الظهير الأيسر، وذلك كان تحدٍ بالنسبة لي، فاللاعب لابد أن يضع نفسه في اختبار أمام الأفضل وهو محمد صلاح".

وأردف: "محمد صلاح أصبح أحد أفضل اللاعبين في مركز الجناح الأيمن في العالم، فهذا كان تحدٍ بالنسبة لي واستمتعت به تمامًا".

الجدير بالذكر أن روبرتو دي زيربي، مدرب برايتون أضطر لمشاركة مارش أمام ليفربول في مركز الظهير الأيسر، بعدما تعرض الثلاثي جيمس ميلنر، طارق لامبتي وبيرفيس إستوبينان للإصابة خلال الفترة الماضية.