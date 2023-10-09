عماد النحاس: موديست يفتقد العامل البدني يحتاج فترة للتأقلم

أكد عماد النحاس نجم كرة القدم المصرية السابق، مساء اليوم الاثنين أن اللاعب الفرنسي أنتوني موديست يفتقد العامل البدني لذلك يظهر بصورة غير جيدة مع المارد الأحمر طوال الفترة الحالية.

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وقال عماد النحاس فى تصريحات عبر برنامج في الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الاثنين :" موديست وقت التعاقد معه ، شاهدت له عدد كبير من الأهداف واللقطات، وأري أنه لاعب جيد، ولكنه بالطبع المؤثر عليه بشدة الأن، أنه يفتقد العامل البدني، وذلك يظهر بقوة فى المباريات، هو لاعب جيد جدا ولكه غائب عن المشاركة فى المباريات من شهر مايو الماضي، لذلك بعيد عن مستواه الحقيقي.

وأضاف:" أري أن كولر يتعامل معه بذكاء فى عدد الدقائق الذي يقوم بالدفع به فيها، وأري أن لاعبي النادي الأهلي يحاولوا أن يساعدوه فى دخوله أجواء الكرة المصرية والنادي الأهلي، لكنه مش صفقة فاشلة كما يقال هو فقط يحتاج أن يعود بدنيًا من أجل المشاركة بشكل جيد والظهور المنتظر.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع الفوز أمس أمام نادي الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.