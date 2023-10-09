زراعة الوادي الجديد تقوم بالمرور على الحقول ومزارع النخيل للتأكد من نظافتها

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن مديرية الزراعة بالتعاون مع قطاع شئون البيئة شكلت لجانًا لزيارة الحقول ومزارع النخيل للتأكد من نظافتها وخلوها من وجود بقايا نخيل بالداخل، مما يشير إلى أنه سيتم تقديم بلاغ فوري لأي شخص يوجد في مزرعته، أو حقله بقايا يمكن أن تسبب حرائق.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أنه تم التنبيه والتحذير لجميع أصحاب الحقول ومزارع النخيل من ترك النفايات مع ضرورة التخلص منها بطريقة آمنة وتنظيف أشجار النخيل بسبب انتهاء موسم جني التمر وتراكم النفايات.

مما يتطلب نقلها إلى مدافن النفايات المتخصصة، أو إلى المصانع والمشاريع المصرح لها بتدوير النفايات، أو مصانع المخلفات الزراعية.

وفي الخارجة ستشهد الفترة المقبلة بداية عملية تقليم سعف النخيل.