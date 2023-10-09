لحظة قصف صواريخ الاحتلال عدد من المناطق الفلسطينية (شاهد)

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها الكثير من المنازل والأراضي الزراعية في مناطق فلسطينية مختلفة.

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية قصف صواريخ الاحتلال عددا من المناطق الفلسطينية، حيث سُمعت أصوات ودوي الانفجارات في قطاع غزة بعد دقائق من قصف متواصل للاحتلال.

ويأتي القصف استمرارا لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية من استهداف لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وإن كان هذا اليوم هو الأعنف في عمليات القصف المتواصل والمستمر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وتتصاعد سحب الدخان من قطاع غزة بكثافة، بعد نصف ساعة من استهداف قوات الاحتلال مربع الجامعات الذي تتواجد فيه جامعة الأزهر بغزة والجامعة الإسلامية وجامعة الأقصى ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الدولية.

700 قتيل إسرائيلي 2100 مصاب في هجوم حماس

قدرت السلطات الإسرائيلية ضحاياها بالحرب الدائرة الآن بـ700 إسرائيلي ما بين مدنيين وعسكريين، وأصيب أكثر من 2100 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتمًا، مضيفًا أنه لا يزال هناك قتال في جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل

وتوقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات الخطيرة، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات، لافتًا إلى أن السابع من أكتوبر هو أسوا يوم فى تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن قُتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين بشيء واحد في يوم واحد.

ووصف كونريكوس بأن ما حدث يمكن أن يكن أشبه بلحظة 11 سبتمبر وبيرل هاربر للولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المدنيين الإسرائيليين والعسكريين قد تم أسرهم ونقلهم إلى غزة، ولم يحدد رقم، لكنها قال إن الكثير والكثير من الإسرائيليين تم نقلهم قسرًا من إسرائيل.