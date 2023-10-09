محافظ سوهاج يناقش استعدادات مجابهة الكوارث والأزمات

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للسادة المحافظين، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن الجاهزية التامة للتعامل وإدارة أي أحداث طارئة أو أزمات وتطوير إدارة الأزمات والطوارئ بمختلف المحافظات، عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، وشركات المرافق، ومديري إدارات الأزمات لمتابعة استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وسبل التعاون بين كل أجهزة المحافظة في حالة الطوارئ والأزمات.

وشدد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والإمكانات المتاحة بجميع الجهات، والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية، مؤكدا أن أمن وسلامة المواطنين أمانة، ومسئوليتنا جميعا، خصوصًا فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت واقعا ملموسا.

ووجه "الفقي" رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الهيئات، بالحصر الدقيق لكل المعدات الخاصة بأعمال الإغاثة طرف كل جهة، وإعداد تقرير مفصل وواقعي بالحالة الفنية لتلك المعدات، وكذا العناصر البشرية المسئولة عن تشغيلها.