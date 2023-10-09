حبس متهم أنهى حياة مسن لسرقة هاتفه في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل متهم بإنهاء حياة موظف على المعاش وسرقته أثناء إقامته بمفرده بشقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثمان بعد توقيع الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود بلاغ من عامل بمقهى، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بوفاة موظف بالمعاش داخل الشقة سكنه كائنة بدائرة القسم ووجود جثته مُسجاة ومقيد القدمين ووجود آثار كسر بباب الشقة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ، وبسؤال المٌبلغ قرر بسابقة معرفته بالمذكور ويقيم بمفرده وحال توجهه للشقة محل سكنه لأخذ بعض مستلزمات المقهى محل عمله وسبق وأن تركها حوزته بالشقة وجده بالحالة التي عُثر عليه بها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وتبين عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليه بمفرده اختمر في ذهنه سرقته واستولى على مبلغ مالي والهاتف المحمول الخاص به ولاذ بالهرب، وأرشد عن الهاتف لدى عميله "سىء النية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية تم ضبطه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.