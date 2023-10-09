صيدلة حلوان تنظم معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات

تنظم كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا.

ويرعى معرض الدراسة في اليابان الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

معرض الدراسة في اليابان 2023

ويتضمن معرض الدراسة في اليابان 2023 والذي يعقد لطلاب الدراسات العليا وطلاب السنوات النهائية، معلومات عن البرامج الدراسية والمنح المتاحة للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا وأبحاث ما بعد الدكتوراة، بجانب معلومات عن منح MEXT والمبادرة المصرية اليابانية للتعليم و JSPS.

وتأتي المبادرة المصرية اليابانية في التعليم انطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوى التعليم في مصر.

ويعقد معرض الدراسة في اليابان في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023 بمقر قاعة الجوهرى بمجمع الثقافة والفنون بجامعة حلوان.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة فعلى صعيد الحضارة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الحضارة المصرية واليابانية من أقدم الحضارات، وكذلك هناك قاسم مشترك فى التقاليد ما يساعد علي تعظيم التعاون بين الدولتين.

وأكد رئيس جامعة حلوان وجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، ونسعى لتعميق الشراكات والشهادات المشتركة وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منذ أيام، السفير أوكا هيروشي سفير دولة اليابان في جمهورية مصر العربية، لمناقشة سبل التعاون بين جامعة حلوان ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اليابانية.

وأعطى رئيس جامعة حلوان نبذة تعريفية عن الجامعة بأنها بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

وأشار السفير أوكا هيروشي إلى وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعات حلوان والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان مبديا رغبته في معاونة جامعة حلوان في إدخال برنامج لتعليم اللغة اليابانية ضمن برامج الجامعة الدراسية والتدريبية.