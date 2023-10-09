15 عارضًا من قنا يشاركون بمعرض" تراثنا "

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الإثنين، إن المحافظة شاركت ب ١٥ عارضًا وعارضة من أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية من أبناء محافظة قنا، بمعرض "تراثنا".

والذي يقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك بالجناح الخاص ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف المحافظ بأن اهتمام القيادة السياسية بتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظة قنا، ومساعدة أصحاب الحرف التراثية والمنتجات اليدوية في تطوير منتجاتهم وتسويقها وفقًا لأحدث أساليب العرض والتسويق.

وأشار المحافظ إلى تقديم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ومساندة أصحابها من خلال توفير المعارض الدائمة لهم بأماكن مميزة بالمحافظة، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع في تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها وتوفير فرص عمل مستقرة وناجحة.

يذكر أن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، والذي يقام بشكل دوري كل عام، ويشارك به حوالي ألف عارض وعارضة من مختلف محافظات الجمهورية.