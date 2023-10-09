برشلونة يفتقد جهود لاعبه في الكلاسيكو

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، خسارة لاعبه في مواجهة الكلاسيكو المقبلة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد والمقرر إقامتها 28 من شهر أكتوبر الجاري.





وقال برشلونة عبر بيان رسمي، اليوم الإثنين، من خلال حسابه بشبكة "إكس": "أظهرت الاختبارات التي أجريت على اللاعب جول كوندي أنه يعاني من التواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى، ومدة غيابه تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة، بعد أن تعرض للإصابة خلال ملاقاة غرناطة بالدوري.

ووفقًا للتقارير الطبية الأولية للاعب ، فقد تحدد مدة غياب كوندي عن المباريات لمدة شهرا، لتتأكد عدم مشاركته في الكلاسيكو.

ميسي في اهتمامات الدوري السعودي ..

على صعيد آخر ، عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى الظهور مجددًا في اهتمامات أندية السعودية مجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكدت صحيفة أس الإسبانية إلى أن ميسي يعاني من حالة إحباط كبيرة بعد عدم تأهل فريقه الأمريكي إلى التصفيات النهائية من الدوري الأمريكي ، وهو ما سيقلص عدد مباريات اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم الواحد.

وواصلت ، ميسي سيظهر بقوة مجددًا في السعودية خلال يناير المقبل ، بعد استقطاب كبار نجوم العالم ، أندية المملكة من الآن تحاول تكثيف مفاوضاتها مع ممثلي ميسي لضمه الشتاء المقبل.