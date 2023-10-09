ظهور أعراض حمى الضنك في قري بني عدي وجحدم بمنفلوط

ظهور أعراض حمى الضنك في قري بني عدي وجحدم والعزية التابعين لمركز منفلوط بمحافظة اسيوط وقد سبق تسجيل الاشتباة بوجود حمي الضنك في المحافظة حيث تم تسجيل حالات في قرية عرب المدابغ التابعة لمركز ومدينة أسيوط، بالإضافة إلى حالة أخرى في قرية العزية بمركز منفلوط.

تبذل الجهات المختصة في اسيوط في سرية تامة ومع التعتيم الاعلامي قصارى جهدها للتصدي لانتشار مرض حمى الضنك ومكافحة البعوض المسبب له، فضلًا عن توعية المواطنين بأهمية اتباع تدابير الوقاية الشخصية. وقد تم اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية، مثل رش المبيدات في المناطق المتضررة وتوفير مستلزمات الوقاية الصحية اللازمة.

يعتبر مرض حمى الضنك مرضًا فيروسيًا ينقله البعوض، ويتسبب في ظهور أعراض مشابهة للإنفلونزا مثل الحمى الشديدة والصداع والألم العام والإرهاق. يمكن أن يتطور المرض إلى حمى الدنغ النزفية، وهي حالة خطيرة تحتاج إلى رعاية طبية فورية.

تعتبر الوقاية الشخصية من أهم الوسائل للحد من انتشار المرض، حيث ينصح بتجنب تجمعات المياه الراكدة، واستخدام البخاخات المضادة للبعوض، وارتداء الملابس المناسبة الطويلة وغير القابلة لاختراق البعوض، كما يجب تطبيق كريمات مضادة للبعوض على الجسم. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض الحمى الشديدة التي تشبه أعراض إنفلونزا الذهاب إلى المرفق الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب.

بناءً على ذلك، يجب أن يكون التوعية والتحذير من مخاطر حمى الضنك من أولويات السلطات المعنية والمجتمع المحلي. يجب على الأفراد اتباع الإرشادات والتدابير الوقائية، والتعاون مع السلطات المختصة للحد من انتشار المرض والحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع بشكل عام.