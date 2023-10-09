عشرات الموريشيين تقطعت بهم السبل في بيت لحم وسط الحرب

قالت وزارة الخارجية موريشيوس، إن عشرات الحجاج من بلاده تقطعت بهم السبل في بيت لحم في أعقاب الصراع الأخير بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

تضم المجموعة 36 عضوا، معظمهم من أبرشية سانت هيلين الكاثوليكية في ثاني أكبر مدينة في كوريبيب.

وقال الأب جيرار مونجيلارد، الذي يرافقهم، إن أبناء الرعية بخير ويقيمون حاليا في فندق في بيت لحم.

وكان من المقرر أن يستقلوا طائرة مساء الأحد إلى تركيا، حيث سيعودون إلى ديارهم.

ومع ذلك، ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها في أعقاب هجوم حماس العسكري على إسرائيل.

قال الناطق باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة حول معركة "طوفان الأقصى"، إن غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح في إشارة لإسرائيل، صاغرا، ذليلا، صغيرا، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أبوحمزة أن المقاومة تؤكد على وقوفها عند التزامتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى الذي جاهرت به إسرائيل.

وصرح بأن التاريخ الذي تصنعه غزة لا يجب أن يبقى حبيس القطاع.

وتابع الناطق باسم "سرايا القدس" قائلا: "إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها".

وأردف أبو حمزة بالقول: "نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

وأفاد في كلمته "نقول لأسرانا نحن أقرب لحريتهم بفضل ما أنجزته قوات النخبة بسرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الذين هم في قبضتنا".

قال الناطق باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة حول معركة "طوفان الأقصى"، إن غزة جعلت كيانا مدججا بالسلاح في إشارة لإسرائيل، صاغرا، ذليلا، صغيرا، وفق روسيا اليوم.

وأضاف أبوحمزة أن المقاومة تؤكد على وقوفها عند التزامتها وثوابتها وهي تصد العدوان عن الأقصى الذي جاهرت به إسرائيل.

وصرح بأن التاريخ الذي تصنعه غزة لا يجب أن يبقى حبيس القطاع.

وتابع الناطق باسم "سرايا القدس" قائلا: "إسرائيل يجب أن تشعر بالخطر في فلسطين وخارجها".

وأردف أبو حمزة بالقول: "نطمئن الشعب الفلسطيني وأحرار العالم أن المقاومة تحقق إنجازات ميدانية".

وأفاد في كلمته "نقول لأسرانا نحن أقرب لحريتهم بفضل ما أنجزته قوات النخبة بسرايا القدس من أسر لعدد من الجنود الذين هم في قبضتنا".

وأسفرت المعارك عن "أكثر من 600 قتيل" في الجانب الإسرائيلي وأكثر من ألفي جريح 200 منهم "في حالة حرجة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي قطاع غزة، حيث نفّذ جيش الاحتلال عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة بسقوط 370 قتيلًا ونحو 2200 جريح.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس في جنوب إسرائيل عدة جثث ملقاة على الطريق الواصل إلى شاطئ زيكيم بينما توقفت العديد من المركبات الإسرائيلية التي ترك إطلاق الرصاص أثره عليها.