تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بسرقة فتاة وسحلها في قصر النيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بسرقة فتاة وسحلها فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 18 أكتوبر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى لسحلها فى الشارع ، واصابتها بجروح متفرقة من جسدها، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.

قررت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الإثنين، تأجيل مُحاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه إلى جلسة 16 أكتوبر القادم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ووقوع شاب مصاب وفى حالة خطرة جراء عقر كلب له في المشاجرة، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص وعمل التحريات اللازمة، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم صاحب الكلب، على خلفية دفاع الأخير عن شقيقته بعدما قام المتهم بمضايقة شقيقة الضحية ما دفعه للدفاع عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.