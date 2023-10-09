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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القمر يجتمع برمز الجمال فجر الثلاثاء

الهلال والزهرة
الهلال والزهرة

 يظهر قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 هلال القمر المتناقص وكوكب الزهرة يزينان الأفق الشرقي، وسيفصل بينهما 6 درجات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي. 

 

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر والزهرة سوف يظهران سويًا قبل شروق الشمس ببضع ساعات، في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر- وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض، وعند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه مضاء بنسبة 42% بنور الشمس في الوقت الحالي.

وأوضحت الجمعية، أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما معًا في مجال رؤية التلسكوب أو المناظير. 

 

ويعرف كوكب الزهرة غالبا بنجم المساء، عند رؤيته عند المطال المسائي بينما تعرف بنجم الصباح عن المطال الصباحي، وقد اعتقد القدماء لزمن طويل أن نجم الصباح ونجم المساء جسمان مختلفان، فأسموهما (فوسفوروس) و(هسبروس) لكن فيثاغورس أدرك قبل 500 عام من الميلاد أن الاثنين واحد، ويحتمل أن تكون الزهرة الكوكب الأول الذي عرف بهذا الشكل بسبب سطوعها وحركتها السريعة نسبيا.

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