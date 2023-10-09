محافظ الإسكندرية يؤكد على الدعم الكامل لأصحاب الصناعات الحرفية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الاهتمام الكبير بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الفعال في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، فضلًا عن توطين الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار.

وفى هذا الصدد واصلت أحياء الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى تنظيم معارض للحرف اليدوية والتراثية والمفروشات وعدد كبير من المنتجات بمشاركة عدد كبير من العارضين والتى تسهم فى زيادة فرص العمل وتحسين مستوي دخل الأسر فضلًا عن تشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم من خلال توفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهم مقابل بيع السلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

وأوضح الشريف إلى حرص المحافظة الدائم لدعم جهود تسويق المنتجات اليدوية والتراثية وتشجيع أصحاب هذه الحرف والصناعات ودعمهم بما يسهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لدعم صغار المنتجين والمصممين من السيدات والفتيات والشباب في جميع أنحاء المحافظة.