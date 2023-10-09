ضبط 256 مخالفة تموينية في حملات على أسواق بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، من ضبط 256 مخالفة تموينية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية ، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ، ومراقبة الأسعار.

والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين ، والصحة ، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين ، وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين .

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية ، حيث أسفرت عن ضبط 256 مخالفة منها، 211 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - تصريف وتجميع -عدم وجود ميزان – توقف عن التشغيل - اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات) .

وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 45 مخالفة ، (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – منتهى الصلاحية – شهادة صحية - تجار تموينيين - بدون ترخيص -ذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.