السجن 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة شخص متهم بتزوير محرر رسمى، بدائرة قسم الكوثر، بالسجن 10 سنوات.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، بدائرة قسم الكوثر، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( أ . ح 47 عاما ) عامل، تهمة تزوير محرر رسمى، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

قررت محكمة جنايات الأميرية، اليوم الإثنين، تأجيل مُحاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة، بعدما عقره كلب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين المجنى عليه إلى جلسة 16 أكتوبر القادم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، ووقوع شاب مصاب وفى حالة خطرة جراء عقر كلب له في المشاجرة، على الفور أنتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص وعمل التحريات اللازمة، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم صاحب الكلب، على خلفية دفاع الأخير عن شقيقته بعدما قام المتهم بمضايقة شقيقة الضحية ما دفعه للدفاع عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد