إجراء 941 جلسة غسيل كلوي بمستشفى "أم القصور" بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفي جامعة اسيوط بأم القصور أجرت 941 جلسة غسيل كلوي خلال شهر سبتمبر الماضي.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب جامعة اسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية باسيوط، والدكتور إيهاب فوزي. المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عامر رجب أحمد مدير مستشفي جامعة اسيوط بأم القصور وتحت إشراف الدكتورة عفت عبد الهادي رئيس وحدة الكلى الصناعية بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس جامعة اسيوط بان مستشفي جامعة اسيوط بأم القصور سجل 89 مراجعًا للعيادات الخارجية، وتم إجراء 240 تحليلًا، وإجراء 23 حالة أشعة خلال نفس الشهر.