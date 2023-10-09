تطعيم 770 ألف طالب ضد الإلتهاب السحائي بمدارس المنيا

تحت رعاية اللواء أسامة محافظ المنيا، أعلنت مديرية الصحة عن إستمرار فرقها الطبية فى تطعيم ٧٧٠ ألف طالب بمدارس المحافظة ، ضد الإلتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ، ضمن خطة وزارة الصحة .

وذلك لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس ، بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا ، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد ، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم ، مشيراً ، إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة ، وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والإبتدائي، والإعدادي، والثانوي ، ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب ، و تطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى ، بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس ) ، بمستهدف 318 ألف طالب.