الإثنين 09 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تطعيم 770 ألف طالب ضد الإلتهاب السحائي بمدارس المنيا

حملة التطعيم
حملة التطعيم

تحت رعاية اللواء أسامة محافظ المنيا، أعلنت مديرية الصحة عن إستمرار فرقها الطبية فى تطعيم ٧٧٠ ألف طالب بمدارس المحافظة ، ضد الإلتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ، ضمن خطة وزارة الصحة .

 

وذلك لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس ، بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا ، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد ، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم ، مشيراً ، إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة ، وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والإبتدائي، والإعدادي، والثانوي ، ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب ، و تطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى ، بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس ) ، بمستهدف 318 ألف طالب.

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