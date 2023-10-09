غدا.. دار الأوبرا تحيي حفلا غنائيا بالمنيا بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

تنظم محافظة المنيا غدا الثلاثاء 10 أكتوبر ، إحتفالية فنية وطنية كبرى تحييها فرقة التخت العربى على مسرح الديوان العام بالمحافظة ، بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، وعدد من القيادات التنفيذية .

وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، ورموز العمل الأهلى والوطنى بالمنيا والإعلاميين ، وعدد من أهالى المحافظة، وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة ، من جانبه ، أبدى الدكتور ياسر معوض قائد فرقة التخت العربى بدار الأوبرا المصرية ، سعادته بالمشاركة فى احتفالات المنيا بالنصر العظيم ، مشيدا ، بدعم ورعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

لافتا، إلى أن الفرقة ستقدم مجموعة مختارة من الأغانى الوطنية ، والتى تعبر عن فرحة المصريين بنصر اكتوبر وتغنى بها المصريون على مدار ٥ عقود منها ، ( يا أغلي اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – علي الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد)، بالإضافة ، إلى مجموعة مختارة من المقطوعات الموسيقية من التراث الفنى الأصيل .