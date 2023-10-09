الوحدات المحلية بالدقهلية تتصدى للبناء المخالف على الأراضى الزراعية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنزلة وميت غمر وطلخا ودكرنس لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة...

قال المهندس السيد عبد السلام رئيسمركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إيقاف وفك شده خشبيه تمهيدا لصب سقف الدور الارضي علي مساحه 100متر مربع بقريه الدقانوه الجديده التابعة للوحده المحليه بالعمارنه وتمت الازاله علي الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأكد اللواء دكتور محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة ميت غمر انه تم متابعة تنفيذ اعمال الإزالة الفورية ووقف أعمال البناء في المهد لسور بدون ترخيص مقام من الطوب الأبيض بأرض الجزيره بالمدينة وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة باشراف السيد عبد الفتاح شحاته نائب رئيس المركز..

وأوضحت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا انه تم متابعة تنفيذ اعمال الازالة الفورية لمخالفة بناء"حوائط" بالدور الرابع علوي بشارع جامع مسعود بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة..

وأشارت الدكتوره آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبيه بغرض صب سمل بقريه نجير وتمت الازالة علي الفور وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون حيال المخالفة..

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.