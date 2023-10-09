نيابة الصف تأمر بضبط وإحضار عصابة استولت على 59 طن حديد

أمرت نيابة الصف بضبط عصابة تخصصت في النصب على المواطنين عن طريق شبكة الإنترنت، حيث تم النصب على إحدى الشركات والاستيلاء منها على 59 طن حديد قدرت قيمتها بـ 2 مليون جنيه، بمستندات مزورة.

وترجع الواقعة إلى قيام العصابة بالنصب على مصنع بيانكو بمنطقة الصف لتوصيلها إلى محافظة سوهاج إلا أن السائق الذي تم التواصل معه عن طريق شبكة الإنترنت من جانب المجني عليهم في الواقعة، قام بالاستيلاء على الكمية مستخدما طرق احتيالية جديدة حيث قام بتزوير رخصة قيادته وعمل صورة بيانات مغايرة لاسمه الحقيقي وكذلك أقام لوحات معدنية للسيارة التي تخصه.

وعقب قيامه بتحميل الكمية اختفى، وقام المجني عليهم بالتوجه لتحرير محضر بالواقعة إلى قسم 15 مايو، ورفض القسم وأكد أن محل الواقعة في مركز شركة الصف والذي رفض بجانبه تحرير محضر بالواقعة حتى اليوم، وعن طريق بعض أقارب المجني عليهم قاموا بتحديد المتهم ليتوجهوا إلى قسم شرطة الصف لقيد المحضر، إلا أنهم رفضوا، فتوجهوا إلى النيابة بعد شهرين، وقد قُيد المحضر برقم 12841 لسنة 1923، جنح مركز شرطة الصف بتاريخ الأمس 8 أكتوبر 2023.

واختتم المجني عليهم في الواقعة: لذلك نترك الأمر أمام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إعادة حقوقنا المسلوبة.