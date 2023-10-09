زراعة أشجار مثمرة وزينة بالطريق الزراعي القاهرة - بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في زراعة الأشجار المثمرة والزينة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وذلك بتكثيف جهود المراكز ، في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية ، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث ، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين ، من جانبه ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، انه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات ، وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة .

حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بميدان الشهيد ، وميدان السلام ، وطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، بالإضافة ، إلى زراعة (92) شجرة بطريق القاهرة - أسوان الزراعي ، في زمام حي شمال مدينة مطاي.

وأكد رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية مستمرة ، في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.