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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأربعاء.. تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود - رئيس جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، عن تسكين طالبات المناطق الحدودية والنائية بتقدير مقبول والمنقولات بمواد جميع الفرق ومختلف الكليات والمتقدمين (سكن اقتصادي)، على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة بالمرحلة الأولى (فرق نهائية/ سنوات النقل) جميع الكليات ولم تظهر أسماؤهم من خلال رابط موقع الاستعلام بالقبول بالمدن الجامعية، وينطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدن الجامعية وفي حدود الأماكن المتاحة.

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مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

وقال أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، إن على الطالبات مراجعة رابط الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية؛ لمعرفة نتيجة القبول، وتجهيز أوراق الالتحاق بالمدن الجامعية، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق  11 أكتوبر الجاري، من خلال اللينك الآتي:

http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على  توجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، باستيعاب أكبر عدد من الطالبات بالسكن الجامعي؛ تيسيرًا عليهن ورفعًا للمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

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