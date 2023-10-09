موعد انطلاق مونديال الأندية بتواجد الأهلي

يستعد النادي الأهلي لتسجيل ظهوره الرابع تواليًا ببطولة كأس العالم للأندية ، التي تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية فعالياتها خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.





كان الأهلي قد حقق برونزيتن متتاليتين تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ، والمركز الرابع خلال المشاركة الأخيرة مطلع العام الجاري تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

أندية البطولة ..

يشارك فريق الاتحاد السعودي بصفته صاحب لقب دوري روشن السعودي ليضمن تواجده في البطولة

تواجد أوكلاند سيتي بطولة أوقيانوسيا ليشارك في مونديال الأندية للمرة الـ11 في تاريخه.

تواجد كلوب ليون المكسيكي المتوج بدوري أبطال الكونكاكاف.

مانشستر سيتي صاحب لقب دوري أبطال أوروبا.

الأهلي المصري ممثل القارة الأفريقية .

ويتحدد بطل قارة أمريكا الجنوبية خلال الشهر المقبل.

تطعيم لاعبي الأهلي ..

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على تطعيمات مختلفة عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتازأمس الأحد..

وحرص الجهاز الطبي على منح كل عناصر الفريق التطعيمات اللازمة في إطار التحضير للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإفريقي.

وقام الجهاز الطبي بمنح اللاعبين جرعات التطعيم اللازمة، قبل بدء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني، وكذلك قبل بدء فترة الأجندة الدولية للمنتخبات.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي ذهابًا بربع النهائي 20 أكتوبر الجاري ، ولقاء الإياب في القاهرة 24 من الشهر ذاته.