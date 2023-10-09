الخارجية الروسية: لا نقبل أي عنف على الأراضي الفلسطينية (فيديو)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده لا تقبل لأي عنف على الأراضي الفلسطينية.

وقال "لافروف" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع أحمد أبوالغيط والذي بثته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن بلاده دعت إلى وقف العنف والأعمال القتالية في غزة.

وتابع: "قلقون من الإصابات العديدة في إسرائيل وفلسطين"، مؤكدا على ضرورة الوقف العاجل لإراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والبدء بالبحث عن حل سلمي.

وواصل لافروف:" من الضروري وقف القتال على وجه السرعة لحل مشكلة المدنيين وإيلاء اهتمام خاص للأسباب، التي لم تُحل المشكلة الفلسطينية على أساسها منذ عقود".

دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب وجرى سماع أصوات انفجارات.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة “حماس” عبر الجو والبحر والبر، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

700 قتيل إسرائيلي 2100 مصاب في هجوم حماس

قدرت السلطات الإسرائيلية ضحاياها بالحرب الدائرة الآن بـ 700 إسرائيلى ما بين مدنيين وعسكريين، وأصيب أكثر من 2100 آخرين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، إنه بعد نحو 48 ساعة على القتال، فإن الوضع فى إسرائيل قاتمًا، مضيفًا أنه لا يزال هناك قتال فى جنوب إسرائيل، وأن قواتهم لا تزال تقاتل.

وتوقع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن هناك عددًا كبيرًا من الإصابات الخطيرة، فإنه من المتوقع أن يزداد عدد الوفيات، لافتًا إن السابع من أكتوبر هو أسوا يوم فى تاريخ إسرائيل، فلم يحدث من قبل أن قُتل هذا العدد الكبير من الإسرائيليين بشىء واحد فى يوم واحد.

ووصف كونريكوس بأن ما حدث بانه يمكن أن يكون أشبه بلحظة 11 سبتمبر وبيرل هاربر للولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المدنيين الإسرائيليين والعسكريين قد تم أسرهم ونقلهم إلى غزة، ولم يحدد رقمًا، لكنها قال إن الكثير والكثير من الإسرائيليين تم نقلهم قسرًا من إسرائيل.