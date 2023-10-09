هاني فرحات: الدورة 39 بمهرجان الموسيقى العربية تحمل مؤتمر علمي لمناقشة مشاكل الفن

قال المايسترو هاني فرحات، مدير مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية، أنه لم يتخيل اهمية المهرجان في العالم العربي، لافتا إلى أن الفكرة من المهرجان نقل الخبرات والعلم كما أن مصر كانت المسؤولة عن ذلك.



وأكد المايسترو هاني فرحات، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية، نهتم خلال هذه الدورة بالمؤتمر العلمي وسيتم مناقشة جميع المشاكل التي تواجهنا في الفن سواء الغناء الشعبي أو الراب وغيرهم ".



وكان انطلق منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي تعقده دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، للاعلان عن تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربيه، بالمسرح الصغير ويدير المؤتمر المايسترو هانى فرحات، ومن المقرر أن يقام المهرجان فى الفترة من 24 اكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، ذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية