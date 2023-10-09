تعليق الرسوم الجمركية على 7 سلع أساسية لمدة 6 أشهر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين عن الاتفاق مع وزير المالية على تعليق الرسوم الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار جهود الحكومة لخفض التكاليف على المنتجين ومواجهة ارتفاع أسعار السلع.

خفض الأسعار

وأوضح مدبولي أن الاتفاق يشمل 7 سلع أساسية، هي السكر، الزيت، العدس، الألبان والجبن، المكرونة، وذلك بتخفيض من 15 إلى 25%.

وأكد مدبولي أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أن التضخم ظاهرة عالمية تواجهها جميع الدول، وأن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة.

ولفت مدبولي إلى أن القرار سيُطبق بداية من السبت المقبل، الموافق 14 أغسطس 2023.