بدء مسابقة الموظف المثالي بـ 4 فئات وظيفية بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، تدشين جوائز جامعة جنوب الوادي للقيادي الاكاديمي و الاداري و الموظف المثالي.

وقال رئيس الجامعة، إن تدشين جوائز الجامعة يأتي في اطار الاهتمام الذي توليه الجامعة بكوادرها الأكاديمية و الادارية و العمل على اذكاء روح التنافس الشريف و الارتقاء بمستوى الخدمات و تحقيق الرضا الوظيفي وتسليط الضوء على النماذج المتميزة .

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لفريق عمل مركز ضمان الجودة بقيادة الدكتور طارق الكاشف على الجهد المبذول في اعداد لوائح الجائزة و ادلتها في مختلف الفئات.

و أعلن رئيس الجامعة فتح باب التقدم الالكتروني للجائزة اعتبارا من اليوم 9 اكتوبر و حتى 21 اكتوبر من خلال نماذج الترشح الالكتروني الموجودة على موقع الجامعة.

فئات جوائز الجامعة

و استعرض الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة، الفئات الاربع للجائزة مشيرا الى ان جائزة جامعة جنوب الوادي للقيادي الاكاديمي تتضمن ( عميد الكلية المثالي – وكيل الكلية المثالي – رئيس القسم المثالي- مدير المركز المثالي – مدير الوحدة المثالي ) و تتضمن جائزة جامعة جنوب الوادي للقيادي الاداري المثالي ( مديري العموم – مديري الادارات) و تتضمن جائزة جامعة جنوب الوادي للموظف المثالي العاملين بالجامعة من الدرجة الاولى الى الدرجة الرابعة ويتم التقدم الكترونيا للفئات الثلاث الاولى من خلال موقع الجامعة.

وتابع أن الفئة الرابعة هي جائزة جامعة جنوب الوادي لمقدم الخدمات المعاونة المثالي و يتم التقدم لهذه الجائزة ورقيا تضمنت الفعاليات برنامج تدريبي للسادة عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام و مديري العموم و مديري المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص ومديري الادارات تضمن التعريف بمحاور الجائزة ومعاييرها وطريقة التقديم الالكتروني حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور طارق الكاشف.

وقدم المهندس احمد عبد النعيم بمركز المعلومات عرضا تقديميا عن خطوات استيفاء النموذج الالكتروني للجائزة.

شهد الفعاليات الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام و عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة و طروب طلبة امين الجامعة المساعد والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة و المديرين العموم ومديري الادارات و مديري المراكز و الوحدات ذات الطابع الخاص

وفريق عمل مركز ضمان الجودة الدكتورة منى شحات و الدكتورة كريمة رمضان و الدكتور عبد الحليم احمد و الدكتورة عزة احمد صادق و الدكتورة زينب قرشي والدكتورة كريمة كمال و الدكتور محمد مهدي و منى علي مبارك.