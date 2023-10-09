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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح 3 مراكز جديدة لاستضافة المرأة المعنفة في محافظات شمال مصر

الدكتورة نيفين رياض
الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت الدكتورة جاكلين ممدوح مدير إدارة المرأة في وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستعد لافتتاح 3 مراكز جديدة لاستضافة المرأة المعنفة في محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير مزيد من الحماية للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.

دراسة جدوى

وأوضحت أن الوزارة تختار المحافظات التي سيتم افتتاح مراكز بها بناءً على دراسة جدوى تحدد الاحتياج الفعلي في كل محافظة، مشيرة إلى أن الفكرة لم تكن مقبولة من قبل، لكن الآن أصبح المركز هو المكان الآمن الذي تلجأ إليه السيدة حال تعرضها للعنف وخاصة العنف الأسري.

وأضافت أن مراكز استضافة المرأة المعنفة تقدم العديد من الخدمات للنساء، منها الحماية من العنف، وتوفير مأوى آمن، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة في الحصول على الخدمات القانونية والصحية.

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وأشارت إلى أن الفئات المستهدفة من مراكز استضافة المرأة المعنفة هم السيدات المعنفات أو المعرضات للعنف الذين يبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، سواء كانت السيدة مصرية أو أجنبية، كما تستقبل أيضًا أبناء المستفيدات من الإناث في أي سن والاولاد حتى 12 عامًا.

 

ولفتت إلى أن عدد المستفيدات من مراكز استضافة المرأة المعنفة منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى شهر يوليو بلغ 4176 سيدة، فيما جاء عدد المستفيدات من خدمات المراكز خلال العام الماضي 2022 بنحو 6407 سيدة.

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