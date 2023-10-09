إصدار عملتين فئة 5 و10 جنيهات بمناسبة انتصارات أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2023، بشأن التراخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئتي الـ 5 جنيهات والـ 10 جنيهات، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

العمـلات التذكارية

وحسب منشور الجريدة الرسمية، يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة مـن العمـلات التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار كالآتي:

- فئة الخمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها

-فئة العشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها.

وكان مجلس الوزراء وافق على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.

كما وافق المجلس على سك مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، لعملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة الجنيه، ونصف الجنيه.