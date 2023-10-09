ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة التاسعة

أختتمت منافسات الجولة التاسعه من الدوري السعودي مع انطلاق فترة التوقف الدولي، حيث شهدت صراع مبكر منذ الأسابيع الأولي.

ويعتلي فريق الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني فريق التعاون برصيد 22 نقطة، ثم يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام الجولة التاسعه

1- الهلال 23 نقطة

2- التعاون 22 نقطة

3- النصر 19 نقطة

4- الاتحاد 19 نقطة

5- الأهلي 19 نقطة

6- الفتح 17 نقطة

7- الاتفاق 17 نقطة

8- الفيحاء 11 نقطة

9- الوحدة 12 نقطة

10- ضمك 10 نقاط

11- الخليج 9 نقاط

12- الشباب 9 نقاط

13- الرياض 8 نقاط

14- الأخدود 7 نقاط

15- أبها 7 نقاط

16- الطائي 7 نقاط

17- الرائد 5 نقاط

18- الحزم 3 نقاط