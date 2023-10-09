محطات هامة في قضية اقتحام قسم حلوان "تسلسل زمني"

في العاشر من أكتوبر 2017، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم حلوان" حينما قضت بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام، ومعاقبة 50 متهمًا بالمؤبد، بجانب الحكم بالسجن بالمشدد 10 سنوات لـ7 متهمين، والسجن 5 سنوات لـ3 أخرين.

القضية تزامنت منذ بدايتها وحتى إسدال الستار عليها بالعديد من المحطات والمشاهد الهامة، التي نسردها في إطار السطور التالية..

في14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصام رابعة توجه الآلاف من عناصر الإخوان إلى محيط قسم حلوان، وحاولوا اقتحامه ، واستشهد 3 من ضباط وأفراد قسم شرطة حلوان، كما توفى مواطنين تصادف مرورهم فى مكان الأحداث.

النيابة العامة أثبتت خلال تحقيقاتها، تورط 68 متهما في القضية بينهم 3 سيدات، وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهمين، الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، القتل العمد والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

كما نسبت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وفي 16 أبريل 2014 أمر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة اقتحام قسم شرطة حلوان، وبتاريخ 10 يناير 2014 انعقدت أولى جلسات المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد.

وفي 29 يوليو 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في قضية اقتحام قسم حلوان.

وبتاريخ 10 أكتوبر 2017 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 8 متهمين بالإعدام شنقاً، كما عاقبت 50 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لسبع متهمين آخرين والسجن 5 سنوات لثلاث متهمين آخرين.

وفي 18 أبريل 2018 قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم حلوان" وتأييد القرار بالإدراج علي قوائم الإرهاب.

وفي السادس من يونيو 2020، رفضت محكمة النقض، طعن المتهمين في قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن 5 سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.