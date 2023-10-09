بمعدل فائدة 65%
«العربى الأفريقى الدولى» يطرح شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة
طرح البنك العربى الأفريقى الدولى «شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة» لكافة العملاء من الأفراد، وقال البنك فى بيان إن مدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.17% يصرف العائد 65% فى تاريخ استحقاق الشهادة، وبدأ طرح الشهادة فى كافة فروع البنك بداية من شهر أكتوبر الجارى.
وأوضح أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه مصرى للعملاء الجدد وألف جنيه مصرى للعملاء الحاليين، وتتيح الشهادة الجديدة إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من ربطها مع مراعاة خصم نسبة 7% من العائد التراكمى فى حالة استرداد الشهادة فى السنة الأولى، وخصم نسبة 6% من العائد التراكمى فى حالة استرداد الشهادة فى السنة الثانية، وخصم نسبة 5% من العائد التراكمى فى حالة استرداد الشهادة فى السنة الثالثة، ولا تجدد الشهادة بعد تاريخ الاستحقاق. كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.
والجدير بالذكر أن البنك العربى الأفريقى الدولى قد أعلن مؤخرا عن باقة حلول ذكية لاستثمارات كافة العملاء ومنها شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدما بالجنيه المصرى بعائد 40% وكذلك حساب التوفير «جولدن بلس» بالجنيه المصرى بعائد يصل إلى 20%.