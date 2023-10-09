«العربى الأفريقى الدولى» يطرح شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة

بمعدل فائدة 65%

طرح البنك العربى الأفريقى الدولى «شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة آخر المدة» لكافة العملاء من الأفراد، وقال البنك فى بيان إن مدة الشهادة 3 سنوات بمعدل فائدة تراكمية 18.17% يصرف العائد 65% فى تاريخ استحقاق الشهادة، وبدأ طرح الشهادة فى كافة فروع البنك بداية من شهر أكتوبر الجارى.

وأوضح أن الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه مصرى للعملاء الجدد وألف جنيه مصرى للعملاء الحاليين، وتتيح الشهادة الجديدة إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر من ربطها مع مراعاة خصم نسبة 7% من العائد التراكمى فى حالة استرداد الشهادة فى السنة الأولى، وخصم نسبة 6% من العائد التراكمى فى حالة استرداد الشهادة فى السنة الثانية، وخصم نسبة 5% من العائد التراكمى فى حالة استرداد الشهادة فى السنة الثالثة، ولا تجدد الشهادة بعد تاريخ الاستحقاق. كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 80% من أصل مبلغ الشهادة.

والجدير بالذكر أن البنك العربى الأفريقى الدولى قد أعلن مؤخرا عن باقة حلول ذكية لاستثمارات كافة العملاء ومنها شهادة الادخار الثلاثية المدفوعة مقدما بالجنيه المصرى بعائد 40% وكذلك حساب التوفير «جولدن بلس» بالجنيه المصرى بعائد يصل إلى 20%.