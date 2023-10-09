ضبط صياد وزوجته لقيامهما بغسل 12 مليون جنيه في كفر الشيخ

عن طريق " تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية في كفرالشيخ من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال "صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ" لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية .

وكشفت التحريات قيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير الشرعيين بإحدى الدول تمهيداً لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق " تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات" ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ 12 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.