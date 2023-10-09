مؤسسة «التجارى الدولى» تدعم عمليات عودة الإبصار للأطفال

وقّعت مؤسسة التجارى الدولى CIB Foundation، مع مؤسسة مغربى الخيرية بروتوكول تعاون للمشاركة فى دعم تمويل عمليات تصحيح وعودة الإبصار للأطفال الأكثر احتياجاً بمستشفيات ومراكز مغربى للعيون.

ويصل إجمالى مبلغ التبرع المقدم من مؤسسة التجارى الدولى، إلى نحو 10 ملايين جنيه مصرى، لإجراء عمليات تصحيح وعودة الإبصار لنحو 1000 طفل من الأطفال الأكثر احتياجاً داخل مستشفيات ومراكز مغربى للعيون، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسستين.

وحضر توقيع الاتفاقية من مؤسسة البنك التجارى الدولى كل من؛ المهندس شريف السعيد مدير مؤسسة البنك التجارى الدولى، ودينا أحمد مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجارى الدولى، ولوجين حسين مخطط برامج أول بمؤسسة البنك التجارى الدولى، وإيرينى صفوت مخطط برامج بمؤسسة البنك التجارى الدولى، وهشام سمير مسئول المتابعة والتقييم بمؤسسة البنك التجارى الدولى.

ومن مؤسسة مغربى الخيرية، حضر توقيع الاتفاقية كل من د/ محمد شلبى المدير التنفيذى، ود. جمال عز العرب المدير الطبى، ود. عمر هشام صفا مدير التشغيل والمشروعات، وحسين العزيرين المدير المالى، ونرمين البهتيمى مدير التنسيق والمتابعة، وعمرو سالم مدير التسويق والتواصل.

قال شريف السعيد إن المؤسسة تأمل فى شفاء جميع الأطفال فى مختلف أنحاء مصر والعالم، ولا تدخر جهداً فى مواصلة دورها المجتمعى للتبرع بالدعم والتمويل للمساهمة فى الشفاء العاجل لجميع الأطفال الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، ولا سيما المصابين بالأمراض الخطيرة التى قد تؤثر على كامل حياتهم فى المستقبل.

وأكد أن مشكلات البصر وأمراض العيون من أخطر ما يواجه أى إنسان، وتزداد الخطورة عندما تتعلق الإصابة بالأطفال، إذ لابد من سرعة علاجهم كى لا تتأثر حياتهم بالكامل، ولذلك جاء التعاون العاجل مع واحدة من كبرى المؤسسات فى مجال طب العيون وهى مؤسسة «مغربى»، من أجل الإسراع فى تقديم الدعم المالى لمعالجة وشفاء 1000 طفل بحاجة لإنقاذ عيونهم وإعادة بصرهم.

كما أوضح الدكتور محمد شلبى، المدير التنفيذى لمؤسسة مغربى الخيرية أن هذا التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين مؤسسة مغربى الخيرية ومؤسسة البنك التجارى الدولى يعد من أهم الاتفاقيات التى سوف تساهم فى تحقيق رؤية المؤسسة فى عالم تتوفر فيه إمكانية الوصول لصحة شاملة للعين دون تمييز.