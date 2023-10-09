QNB الأهلى يرفع التمويل العقارى 67% ليصل إلى 5.5 مليار جنيه

وقّع تعاوناً مع «الإسكان الاجتماعى»

أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، أن البنك حقق نجاحًا استثنائيًا فى قطاع التمويل العقارى الذى حقق نموا بنسبة 67% فى عام 2022، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية 5.5 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 24.000 عميلاً.

وأوضح أن البنك طرح قروضاً عقارية مصممة للاستجابة لمتطلبات العملاء وباقة من الخدمات والمنتجات المصرفية لدعم تمويل العقارات، منوها إلى أن خطة البنك فى تعزيز خدمات التمويل العقارى للأفراد على المدى القريب.

ووقّع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وQNB الأهلى، الشركة التابعة لمجموعة QNB، بروتوكول تعاون يهدف لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات التمويل العقارى للمواطنين ذوى الدخل المحدود والمتوسط.

وقام بالتوقيع على البروتوكول مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ومحمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عدد من المسئولين من الجانبين، بحضور عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وطارق فايد، مساعد الرئيس التنفيذى والرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال، وأيمن جمجوم، رئيس القطاعات التجارية - التجزئة المصرفية والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ونغم قنديل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وماريان فهمى، مدير إدارة التمويل العقارى.

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذى لـQNB الأهلى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى يأتى استكمالًا للجهود التى بذلها الجانبان لتوسيع نطاق عمليات دعم التمويل العقارى لجميع العملاء.

وأعرب عن تقديره للدور الذى يقوم به صندوق الإسكان فى تلبية احتياجات الشباب الطامحين فى الحصول على وحدات سكنية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص QNB الأهلى على دعم مبادرات التمويل العقارى منذ انطلاقها تماشياً مع توجيهات البنك المركزى المصرى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن QNB الأهلى يعد أحد أهم شركاء الصندوق لتمكين المواطنين ذوى الدخل المحدود من تملك مسكن لائق، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» حيث سيوفر البنك فى هذه المرحلة مبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالى مبلغ التمويل العقارى من البنك لعملاء الصندوق 5 مليارات جنيه مصرى.