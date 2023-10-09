هاني عبد الوهاب: تمويل ميد تقسيط يصل إلى 750 ألف جنيه

قال المهندس هاني عبد الوهاب، مدير عام القطاع التجاري بشركة ميد تقسيط، إن الشركة بدأت في القاهرة الكبرى والإسكندرية، موضحاً أنها تركز على قطاع الإلكترونيات والأثاث، وتمويل مصروفات المدارس والجامعات، وخدمات السيارات.

تابع عبد الوهاب أن الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار ساهم في نمو قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي بدأ في نصر منذ 4 سنوات فقط.

أشار إلى أن الشركة تستهدف الشرائح التى لا تتعامل مع البنوك، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول وأي عميل يمكنه الحصول على التمويل اللازم.

أكد أن الشركة تمنح حتى 150 ألف جنيه للعميل في قطاع السلع الاستهلاكية، ويمكن التمويل حتى 750 ألف مع طلب مستندات أكثر.

تابع أن عدد المتعاملين للتطبيق 80 ألف، وتم الموافقة على 16 ألف عميل، ونأمل التوسع في المحافظات الأخرى.