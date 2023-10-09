سامح منتصر: ميد تقسيط تمول قطاعات الإلكترونيات والاحتياجات الأساسية

قال سامح منتصر رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط، إن البنوك اتجهت لعمل شركات تابعة لها حتى تسطتيع التعامل معه الشرائح التي ليس لديها ملاءة مالية كافية للتعامل مع البنوك.

أضاف أن البنك قرر إنشاء شركة للتمويل الاستهلاكي وهو سوق ينمو بشكل كبير يصل إلى 35٪ وعدد الشركات من هذا النوع يعتبر قليلاً بالنسبة لاحتياجات السوق.

تابع أن إنشاء الشركة بدأ في عام 2022 كما أن دورة الشركة كلها مميكنة، والشركة مملوكة لميد بنك لكنها ممولة من بعض البنوك الأخرى.

أشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها الحقيقي في الربع الأول من 2023 وننمو بصورة جيدة، ونعمل على قطاعات مختلفة مثل الإلكترونيات، وتجهيز المنازل، والأزياء والمجوهرات والمدارس.

أكد أن نصيب الشركة في السوق يكبر مع الوقت وتأمل النجاح في الفترة المقبلة.